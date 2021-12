https://it.sputniknews.com/20211208/in-francia-impennata-di-ricoveri-dovuti-al-covid-19-14090249.html

In Francia impennata di ricoveri dovuti al Covid-19

In Francia impennata di ricoveri dovuti al Covid-19

Impennata di ospedalizzazioni per COVID-19 in Francia, dovuta alle nuove infezioni registrate a metà novembre. 08.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-08T10:11+0100

2021-12-08T10:11+0100

2021-12-08T10:11+0100

mondo

francia

salute

coronavirus

vaccino

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/912/01/9120173_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_e0cce2ae743b4879cc2bc83ca3905505.jpg

La Francia questo martedì sta avendo un'impennata dei ricoveri per Covid-19 in queste ore.Il ministero della salute riferisce che il numero di pazienti Covid-19 negli ospedali francesi è passato da 618 a 12.714.Grazie ad uno dei tassi di vaccinazione più alti d'Europa, l'aumento di nuovi casi di queste ore ha un impatto minore sul numero degli ospedali, rispetto alla primavera.Il Paese ha anche riportato 59.019 nuovi casi di infezione confermati, spingendo il totale cumulativo a 7,99 milioni.Il conteggio giornaliero dei nuovi casi è rimasto al di sotto del picco di oltre 60.000 registrato precedentemente questa primavera; la media di sette giorni di nuove infezioni è salita al massimo del nuovo anno di oltre 44.500 al giorno, sebbene il tasso d'aumento (inferiore al 40%) sia inferiore rispetto all'80% visto solo due settimane fa.Due settimane fa Gabriel Attal, il portavoce del governo francese, aveva parlato di un "aumento a un ritmo allarmante" e di quarta ondata che procede alla "velocità della luce".Intanto, proseguono le proteste sulle piazze del Paese francese contro il Green pass e le vaccinazioni, nonostante i numeri dell'ondata in atto, che destano preoccupazione.

https://it.sputniknews.com/20211206/francia-il-virus-spegne-il-veglione-di-san-silvestro-discoteche-chiuse-per-un-mese-dal-10-dicembre-14071057.html

francia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, francia, salute, coronavirus, vaccino