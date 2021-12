https://it.sputniknews.com/20211208/in-francia-arrestati-2-uomini-pianificavano-attentati-durante-feste-natalizie-14104836.html

In Francia arrestati 2 uomini: pianificavano attentati durante feste natalizie

In Francia arrestati 2 uomini: pianificavano attentati durante feste natalizie

In Francia due uomini che stavano pianificando un attacco terroristico durante le festività di Natale sono stati arrestati, ha riferito oggi il canale BFMTV... 08.12.2021, Sputnik Italia

Due uomini di 23 anni sono stati arrestati il ​​29 novembre nella regione dell'Ile-de-France, in cui si trova la capitale Parigi. Il 3 dicembre sono stati incriminati e messi in custodia cautelare nell'ambito di un'indagine preliminare avviata dalla Procura antiterrorismo. I fermati sono sospettati di aver pianificato attentati in centri commerciali, università e vie affollate. Uno degli arrestati avrebbe ammesso le proprie responsabilità, aggiunge il canale. Le forze dell'ordine hanno trovato dispositivi elettronici contenenti letteratura jihadista e testi di propaganda dello "Stato Islamico"* nelle abitazioni dei sospetti.* Organizzazione terroristica (nota anche come Isis o Daesh) vietata in Russia e molti altri Paesi

