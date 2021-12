https://it.sputniknews.com/20211208/il-paziente-0-della-variante-omicron-e-guarito-omicron-ora-fa-meno-paura-14101515.html

Il “paziente 0” della variante Omicron è guarito: Omicron ora fa meno paura

Il “paziente 0” della variante Omicron è guarito: Omicron ora fa meno paura

08.12.2021

La sua esperienza è oggettivamente la riprova che la variante Omicron non è poi così pericolosa, come aveva detto anche il professore Pregliasco.Risultato positivo il 16 novembre scorso, di rientro dal Mozambico, dove lavora per l’Eni, il manager della provincia di Caserta ha contratto il coronavirus inconsapevole di aver preso una nuova variante.Soltanto il 27 novembre, il sequenziamento effettuato a campione sul suo tampone dalla rete di sorveglianza ha permesso di fare la scoperta.Tutta la famiglia si è contagiata, compresa la moglie i due figli, la madre e la suocera, più la badante.Il manager dell’Eni è solo dispiaciuto delle cattiverie che ha dovuto leggere sui social, “anche da parte di conoscenti”. Le sue parole sono riportate dall'Ansa.Il caso ha voluto, poi, che tutta la classe del figlio fosse stata sottoposta a tampone molecolare, portando alla scoperta di tre compagni positivi nella classe di uno dei figli del manager. Tuttavia, questi studenti sono stati contagiati dalla variante Delta. Questo fatto ha fatto capire ai sanitari che nella scuola vi era un focolaio non dovuto al figlio del manager, ma dovuto alla variante Delta che nulla aveva a che vedere con la sua famiglia.Da qui, il 30 novembre, il via al tampone di massa all’intera scuola su docenti, alunni e personale amministrativo, per scovare tutti gli altri casi di coronavirus da variante Delta.Poche altre positività sono state poi scoperte e tutte legate alla variante Delta, e non alla variante Omicron.A giorni, la scuola, chiusa per precauzione, dovrebbe riaprire.

