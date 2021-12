https://it.sputniknews.com/20211208/il-maglione-natalizio-piu-costoso-del-mondo-e-in-saldo---e-per-una-buona-causa---foto-14104249.html

Il maglione natalizio più costoso del mondo è in saldo - e per una buona causa! - Foto

Il maglione natalizio più costoso del mondo è in saldo - e per una buona causa! - Foto

È difficile immaginare il Natale senza i tradizionali "brutti maglioni", decorati con divertenti immagini di cervi, ghirlande e decorazioni natalizie.

L'insolito maglione blu e bianco, decorato con fili d'oro 25 carati, 150 diamanti e decine di migliaia di cristalli Swarovski, viene venduto per quasi 40.000 dollari. Liban ha investito più di 9.000 dollari e ha impiegato circa 3.000 ore per terminare lo stravagante indumento.Il designer ha fatto notare che il maglione è troppo delicato da lavare ed ha sottolineato che il capo, realizzato con lana, cotone e seta, è morbido "come un gattino".Il maglione natalizio più costoso del mondo è anche un progetto di beneficenza: Liban ha intenzione di donare parte del denaro al Servizio sanitario nazionale del Regno Unito, i cui medici sono in prima linea nella lotta contro il Covid-19.Il record precedente appartiene alla maglia creata nel 2016 dal brand Tipsy Elves. Quella fu venduta per 31.700 dollari. Per quanto riguarda il maglione più costoso di sempre, è stato il cardigan indossato dal cantante del gruppo rock Nirvana, Kurt Cobain, al concerto di MTV Unplugged. Nell'ottobre 2019 è stato venduto per la cifra record di 334.000 dollari.

musica, moda