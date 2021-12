https://it.sputniknews.com/20211208/i-tedeschi-non-credono-ad-una-lunga-permanenza-al-potere-del-nuovo-cancelliere-scholz-14096211.html

I tedeschi non credono ad una lunga permanenza al potere del nuovo cancelliere Scholz

Quasi due terzi dei tedeschi ritengono che il neoeletto cancelliere Olaf Scholz non sarà in grado di ricoprire la carica oltre il mandato di 4 anni, emerge da... 08.12.2021, Sputnik Italia

germania

olaf scholz

sondaggio

Mercoledì scorso, il leader dei socialdemocratici tedeschi Scholz è stato eletto dal Bundestag come nuovo capo del governo, in sostituzione di Angela Merkel.I risultati del sondaggio hanno mostrato che il 44% dei tedeschi ritiene che Scholz resterà cancelliere per quattro anni, dopodiché non riuscirà ad ottenere la rielezione. Un altro 20% degli intervistati è convinto che la coalizione di governo di socialdemocratici, verdi e liberaldemocratici si sfalderà alle prossime elezioni del Bundestag.Solo il 16% degli intervistati prevede per Scholz la rielezione per il secondo mandato e solo l'1,3% degli intervistati ritiene che il nuovo cancelliere durerà quanto Angela Merkel, alla guida del governo tedesco per 16 anni.Allo stesso tempo, solo il 22% degli intervistati ha affermato che il nuovo governo apporterà cambiamenti profondi alla politica nazionale, mentre il 51% ritiene che non ci saranno grandi svolte. Un altro 16% ha risposto di non aspettarsi alcun cambiamento.Il sondaggio YouGov è stato condotto dal 1° al 3 dicembre e ha riguardato 2.067 persone di età superiore ai 18 anni.

