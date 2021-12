https://it.sputniknews.com/20211208/giorgia-meloni-rilancia-il-presidenzialismo-berlusconi-annuncia-firmero-la-petizione-14096849.html

Giorgia Meloni rilancia il presidenzialismo, Berlusconi annuncia: "Firmerò la petizione"

Giorgia Meloni rilancia il presidenzialismo, Berlusconi annuncia: "Firmerò la petizione"

Dal palco della festa dei giovani di destra, in corso a Roma, Fratelli d'Italia rilancia la proposta dell'elezione diretta del presidente della Repubblica.

Dal palco di Atreju, Giorgia Meloni rilancia la campagna di Fratelli d’Italia per il presidenzialismo. E a sostenerla ci sono anche Silvio Berlusconi e Matteo Salvini.“Verrò a firmare la petizione di Fratelli d'Italia per l'elezione diretta del presidente della Repubblica”, ha detto l’ex premier, intervenendo in collegamento telefonico alla kermesse dei giovani di destra, in corso a Roma.L’idea di lanciare una campagna per l’introduzione del presidenzialismo in Italia, anche con l’aiuto degli alleati della coalizione, è emersa all’inizio di novembre dalla riunione dell’esecutivo nazionale di FdI.Il modello è quello francese, dove il presidente della Repubblica si elegge ogni cinque anni con la maggioranza assoluta dei voti al primo turno o al ballottaggio, al massimo per due mandati consecutivi. Fratelli d’Italia aggiungerebbe poi il requisito dell’età, superiore ai quarant’anni.“Vogliamo un vero capo dello Stato e non un presidente della Repubblica senza poteri politici strategici”, aveva spiegato a Sputnik Italia Chiara Colosimo, consigliere regionale di FdI, tra gli organizzatori della manifestazione.“Non ho dubbi - ha detto, citato dallo stesso quotidiano – che le idee migliori siano le nostre. Le idee con le quali nel 2023 il centrodestra si candida a tornare al governo del Paese”.Fratelli d’Italia, ha aggiunto Berlusconi, sta conducendo un'“opposizione seria, responsabile, nell’interesse della nazione” e “all’altezza della gravità drammatica dei mesi che abbiamo attraversato, pur non rinunciando al legittimo sogno di una svolta”.“Proprio questo comune senso di responsabilità - ha concluso - candida il centrodestra a guidare il Paese dopo le prossime elezioni politiche”.

