Elon Musk rivela "uno dei più grandi rischi per la civiltà"

Il fondatore e CEO di Tesla Inc., Elon Musk, ha recentemente lanciato un avvertimento sulla minaccia posta alla civiltà dal calo delle nascite.Musk ha condiviso i suoi pensieri sull'argomento, mentre si rivolgeva al CEO di Council Summit del Wall Street Journal tramite una video-chiamata lunedì, rispondendo a una domanda su Tesla Bot, un robot umanoide concettuale pianificato da Tesla, che Musk ha detto "ha il potenziale per essere un sostituto generalizzato del lavoro umano".Dopo aver notato che "il fondamento dell'economia è il lavoro", il magnate ha dichiarato: "Non posso sottolinearlo abbastanza: Non ci sono abbastanza persone".Musk ha anche osservato che "così tante persone, comprese quelle intelligenti, pensano che ci siano troppe persone nel mondo, e pensano che la popolazione stia crescendo fuori controllo", mentre, secondo lui, è "completamente il contrario".Quando l'intervistatore gli ha chiesto se è per questo che ha così tanti figli, Musk, padre di sei figli, ha risposto che sta cercando di "dare il buon esempio", aggiungendo: "Devo mettere in pratica ciò che predico".Come sottolinea The Hill, questa non è la prima volta che Musk ha tirato fuori l'argomento in questione, dato che a luglio ha condiviso un articolo del WSJ intitolato U.S. Population Growth, an Economic Driver, Grinds to a Halt, con Elon che ha scritto nel suo tweet: “Il collasso della popolazione è potenzialmente il più grande rischio per il futuro della civiltà”.

