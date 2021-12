https://it.sputniknews.com/20211208/elon-musk-e-diventato-ufficialmente-un-senzatetto-14101180.html

Elon Musk è diventato ufficialmente un senzatetto

Elon Musk è diventato ufficialmente un senzatetto

Il CEO di SpaceX, Elon Musk, ha venduto la villa in California ed è diventato ufficialmente un senzatetto. 08.12.2021, Sputnik Italia

Il fondatore e CEO di Space X, Elon Musk, è ufficialmente diventato un senzatetto, dopo aver venduto la villa in California a Hillsboro, secondo quanto riportato da Fox News.Il miliardario ha consegnato le chiavi ad un acquirente anonimo per 32 milioni di dollari. Questa villa di 19 ettari era la sua "ultima casa", poiché in precedenza aveva venduto altre proprietà nello Stato.In precedenza, Musk aveva promesso di sbarazzarsi di tutti gli immobili.La tenuta secolare, conosciuta come Guignécourt, ha una storia colorata, anche prima di Musk, secondo i resoconti dei media. Fu costruita nel 1912 dal conte francese Christian de Guignet, che sposò l'erede californiana di una grande fortuna durante la corsa all'oro.

