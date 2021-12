https://it.sputniknews.com/20211208/de-luca-buttiamo-i-no-vax-a-mare-ma-lacqua-e-fredda-14098871.html

De Luca, buttiamo i no-vax a mare. Ma l’acqua è fredda

Il presidente della Regione Campania colora il dibattito sulla pandemia con un suo nuovo rimprovero al vetriolo a chi, per principio, non si vuole vaccinare. 08.12.2021, Sputnik Italia

“I no-vax? Una banda di imbecilli e irresponsabili da buttare a mare”, ha detto De Luca, partecipando ad un'iniziativa a Casoria (Napoli) dove è stato invitato, come scrive l’Adnkronos. Lontani i tempi, quindi, in cui li definiva soltanto dei neomedievali.E rivolgendosi, poi, a chi è in procinto di sottoporsi alla dose di richiamo (la terza dose), De Luca ha lanciato un appello:La campagna vaccinale per i bambiniDe Luca ha parlato anche dell'imminente campagna vaccinale dei bambini compresi tra i 5 e gli 11 anni.In Italia si stima che 6,5 milioni italiani, in particolare nella fascia tra i 30 e i 49 anni, non sono vaccinati.“Ma oggi la situazione è questa”, ha sottolineato De Luca e poi ha fatto notare: “Uno dei danni che ha determinato il Covid-19 è relativo non solo ai morti Covid, ma al fatto che abbiamo dovuto ridurre l'assistenza ai malati oncologici, ai diabetici”.Ecco perché si è rivolto “a questi imbecilli che fanno i no-vax” con parole molto dure, ricordando loro “i danni che hanno prodotto a persone che non c'entrano niente con il Covid-19, ma che hanno bisogno di assistenza”.

