Crisanti, il Covid-19 tra i non vaccinati circola come la varicella

Per l'epidemiologo Andrea Crisanti, "non è paragonabile l'infettività tra vaccinati e non vaccinati. La trasmissione del virus tra non vaccinati è al livello...

Ben altre parole ha invece profferito il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ai non vaccinati questa mattina.Il professore Crisanti, direttore del laboratorio di microbiologia dell'università di Padova, ha fatto il punto sul covid in Italia, riporta l’Adnkronos.E poi ha fatto il raffronto con quanto accade nel Regno Unito: “In Inghilterra hanno eliminato da 4 mesi ogni misura, il contrasto al virus si basa solo su vaccino e tracciamento, con 70-80mila persone in quarantena ogni giorno: su queste basi lì è stato raggiunto un equilibrio, con un numero stabile di casi”.Al contrario, “in Italia i casi sono ancora in aumento, finché non raggiungiamo un plateau stabile vuol dire che le misure non sono ancora sufficienti”, ha concluso.

