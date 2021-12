https://it.sputniknews.com/20211208/cremlino-non-ancora-determinate-le-tempistiche-dei-prossimi-contatti-tra-putin-e-biden-14099313.html

Cremlino: non ancora determinate le tempistiche dei prossimi contatti tra Putin e Biden

Le tempistiche del prossimo contatto tra Russia e Stati Uniti, a seguito del recente incontro in videoconferenza tra i presidenti Vladimir Putin e Joe Biden...

Il portavoce del Cremlino ha aggiunto che i rappresentanti dei presidenti avvieranno prontamente i negoziati per discutere del difficile stato delle relazioni Russia-USA e della stabilità strategica. Il portavoce del Cremlino ha inoltre affermato che Putin ha apprezzato il formato dell'incontro online con Biden, in quanto consente una conversazione franca.Ieri, Putin e Biden hanno avuto colloqui in videoconferenza, sei mesi dopo essersi incontrati di persona a Ginevra.

