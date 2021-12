https://it.sputniknews.com/20211208/cina-olimpiadi-a-nessuno-importa-se-i-funzionari-australiani-verranno-a-pechino-per-i-giochi-14097154.html

Cina, Olimpiadi: "a nessuno importa se i funzionari australiani verranno a Pechino per i giochi"

Cina, Olimpiadi: "a nessuno importa se i funzionari australiani verranno a Pechino per i giochi"

Sale la tensione intorno ai Giochi Olimpici di Pechino 2022. Botta e risposta tra Australia e Cina. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin... 08.12.2021, Sputnik Italia

A nessuno importa se i funzionari australiani partecipano alle Olimpiadi di Pechino, i loro spettacoli politici non influenzeranno in alcun modo i Giochi, ha detto mercoledì il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin in conferenza stampa.In precedenza, era stato riferito che l'Australia si stava unendo al boicottaggio diplomatico dei Giochi del 2022. All'evento non saranno presenti politici e diplomatici, anche se gli atleti australiani prenderanno comunque parte alla competizione.Il diplomatico ha poi notato che i politici australiani mettono in scena uno spettacolo e sollevano un polverone basato sui propri interessi politici egoistici, ma che non influenzeranno in alcun modo il successo delle Olimpiadi a Pechino.Wang Wenbin ha anche sottolineato che l'Australia collega la questione dell'invio o meno di funzionari governativi ai Giochi di Pechino con la cosiddetta questione dei diritti umani nello Xinjiang. Secondo lui, tali azioni da parte dell'Australia violano gravemente il principio di neutralità politica dello sport stabilito dalla Carta Olimpica.Lunedì, la Casa Bianca ha dichiarato di non avere intenzione di inviare una delegazione ufficiale ai Giochi del 2022 a Pechino, a causa delle presunte violazioni dei diritti umani nel paese. Il boicottaggio sarà limitato a una delegazione formale e non riguarderà gli atleti americani.In risposta alla decisione di Washington sul boicottaggio diplomatico, le autorità cinesi hanno affermato che comunque il fatto "non avrebbe interferito con il successo dei Giochi". L'ambasciata cinese negli Stati Uniti ha affermato poi che la Cina non ha invitato i rappresentanti politici statunitensi alle Olimpiadi.

