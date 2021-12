https://it.sputniknews.com/20211208/champions-league-il-milan-e-fuori-linter-perde-ma-passa-agli-ottavi-14088233.html

Champions League: il Milan è fuori, l'Inter perde ma passa agli ottavi

Il Milan esce clamorosamente dall'Europa. Finisce la breve avventura dei diavoli rossoneri in casa propria, a San Siro, con un 2-1 per il Liverpool. I... 08.12.2021, Sputnik Italia

Non è servito il goal di Tomori a far passare il valico alpino per il Milan, goal subito ribaltato da Salah e Origi. Primo tempo con poche emozioni e poche occasioni. I rossoneri partono bene ma non riescono a concludere.Intorno alla prima mezz'ora arriva il goal del Milan, che fa momentaneamente sperare, e sognare.Sogno europeo infranto poi dal pareggio di Salah, e poi raddoppiato da Origi su goal di testa.Sull'altro fronte, l'Atletico Madrid si attesta con un bel 3 a 1 sul Porto, cosa che non fa che rendere ancora più disperata la situazione per il club rossonero.Per qualificarsi, i rossoneri avrebbero dovuto vincere con ben 3 goal di scarto. Girone a quanto pare complicato per la squadra. Si resta a casa.Finisce così per il Milan: ultimi nel girone, non può neanche provare i playoff per l'Europa League.Il Milan si presenta al match in piena emergenza: Rafa Leao infortunato, che gli toglie la possibilità di attaccare con la dovuta grinta il club inglese. Male nel complesso la rosa, che non riesce a passare la prova inglese.Le pagelle del match:Sul lato opposto delle gradinate, l'Inter perde al Bernabeu contro il Real Madrid, ma al secondo posto nel girone, centrando così gli ottavi di finale.

