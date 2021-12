https://it.sputniknews.com/20211208/biden-usa-e-nato-non-hanno-lobbligo-di-usare-la-forza-per-difendere-lucraina-14106036.html

Biden: Usa e Nato non hanno l'obbligo di usare la forza per difendere l'Ucraina

Il presidente Joe Biden ha affermato che gli Stati Uniti e la Nato non hanno alcun obbligo di usare la forza militare per difendere l'Ucraina in caso di... 08.12.2021, Sputnik Italia

Biden ha aggiunto che la possibilità di utilizzare unilateralmente le truppe americane per difendere l'Ucraina non è all'ordine del giorno. Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha affermato in precedenza che Kiev non è membro dell'alleanza, il che significa che non ha le stesse garanzie di sicurezza dei suoi membri.Oggi durante la conferenza stampa a margine dei colloqui con il premier greco Kyriakos Mitsotakis il presidente russo Vladimir Putin ha definito "conflittuale" la politica della Nato sulla Russia, sottolineando come sia inaccettabile per Mosca in termini di stabilità strategica e interessi nazionali l'ingresso dell'Ucraina nell'Alleanza Atlantica.

