WhatsApp ha una nuova funzione di controllo dei messaggi

Gli utenti di WhatsApp ora saranno in grado di decidere quali messaggi vedranno scomparire per impostazione "di default", per tutte le nuove chat. Il lancio... 07.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-07T17:59+0100

2021-12-07T17:59+0100

2021-12-07T17:59+0100

mondo

tecnologia

social network

whatsapp

Se finora gli utenti potevano impostare l'eliminazione automatica di una chat dopo sette giorni, ora avranno un'ulteriore scelta: 24 ore o 90 giorni.Su WhatsApp ora si può impostare la cancellazione di default di tutti i messaggi e per tutte le nuove chat. Non appena l'utente avrà attivato questa opzione, l'applicazione indicherà all'interlocutore che la chat verrà cancellata dopo un certo periodo di tempo.L'opzione è già disponibile nella versione di rilascio dell'applicazione per Android e iOS. Per attivarla si deve andare nelle impostazioni sulla privacy e selezionare la voce Timer messaggio.La funzione al momento non è valida per le chat di gruppo.La sequenza per attivare la nuova funzione è la seguente: WhatsApp > tocca Account > Privacy > Timer predefinito messaggi; occorre poi selezionare la durata stabilita.

