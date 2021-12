https://it.sputniknews.com/20211207/vendevano-farmaci-contro-il-coronavirus-oscurati-30-siti-web-14074580.html

Vendevano farmaci contro il coronavirus, oscurati 30 siti web

Vendevano farmaci contro il coronavirus, oscurati 30 siti web

Il Nucleo antisofisticazione (Nas) dell’Arma dei Carabinieri ha condotto indagini nei confronti di 30 siti web che vendevano farmaci soggetti a obbligo di... 07.12.2021, Sputnik Italia

Tra i farmaci venduti, anche quelli legati alla malattia da Covid-19. In particolare, veniva spacciato come curativo contro la malattia pandemica l’ivermectina, un farmaco che l’Ema ha raccomandato di non usare per la cura del coronavirus.L’azitromicina è un altro principio attivo commercializzato illegalmente ritrovato sui siti web. Si tratta di un antibiotico, per il quale l’Aifa ha autorizzato l’uso solo per studi clinici.I Nas hanno scoperto che sul sito si commercializzava anche l’antinfiammatorio colchicina, altro principio attivo per il quale l’Aifa aveva autorizzato solo l’uso per studi clinici e che in condizioni normali si usa per alleviare il dolore provocato da attacchi acuti di gotta.E ancora gli antivirali Lopinavir e Ritonavir e l’antimalarico idrossiclorochina, diventato famoso nei primi mesi della pandemia. Anche per questi farmaci ci sono restrizioni e divieti che non ne consentono la commercializzazione diretta ai consumatori.In totale, i Nas hanno portato all’oscuramento di 313 siti web, di questi ben 274 sono correlati all’emergenza Covid-19.L’invito dei carabinieriI Carabinieri invitano la cittadinanza a non fidarsi dei siti web che propongono alla vendita farmaci come curativi dei sintomi del Covid-19, perché i danni alla salute possono essere elevati.Le farmacie autorizzate a vendere online, si fa inoltre presente, hanno un logo esposto sul sito con un collegamento al sito del Ministero della Salute, dove si può leggere l’autorizzazione che quella farmacia ha ottenuto per vendere farmaci consentiti online.

