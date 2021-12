https://it.sputniknews.com/20211207/turismo-spaziale-la-russia-ha-approvato-il-volo-di-due-turisti-giapponesi-sulla-iss-14076604.html

Turismo spaziale: la Russia ha approvato il volo di due turisti giapponesi sulla ISS

La commissione statale russa ha autorizzato il lancio di un razzo Soyuz-2.1a con una navicella spaziale Soyuz MS-20, che trasporterà in orbita due turisti...

"La Commissione di Stato ha nominato l'equipaggio principale e di riserva della navicella spaziale Soyuz MS-20. Inoltre, la disponibilità del razzo Soyuz-2 e dell'infrastruttura di terra è stata confermata per il lancio l'8 dicembre", ha affermato Roscosmos in una nota emessa questa mattina, martedì 7 dicembre.Il lancio della navicella con l'uomo d'affari Maezawa, il suo assistente Hirano e il cosmonauta russo professionista è previsto per mercoledì alle 10:38, ora di Mosca (08:38 ora italiana). L'attracco con la Stazione Spaziale Internazionale avverrà alle 16:41, ora di Mosca (14:41). L'equipaggio dovrebbe tornare sulla Terra il 20 dicembre.I turisti Maezawa e Hirano parteciperanno a un programma scientifico sulla stazione e filmeranno tutto ciò che faranno, per caricare il materiale su YouTube.L'equipaggio porterà alla stazione anche regali di Natale per i membri dell'equipaggio russo, oggetti utili per le loro missioni, nonché piatti della cucina giapponese, adattati per il consumo nello spazio.Maezawa e Hirano diventeranno i primi turisti dopo 12 anni a volare sulla ISS in un veicolo spaziale Soyuz.Dal 2001 al 2009, la navicella spaziale Soyuz ha consegnato sette turisti alla ISS, in base a contratti con la società americana di turismo spaziale, Space Adventures. Secondo varie fonti, i turisti avrebbero pagato tra i 20 e i 40 milioni di dollari per i loro voli spaziali.A settembre, Sergei Kostenko, capo dell'ufficio russo di Space Adventures, aveva affermato che il volo dei turisti giapponesi su una navicella spaziale Soyuz sarebbe costato circa 50 milioni di dollari.

