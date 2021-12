https://it.sputniknews.com/20211207/trump-attacca-biden-prima-dei-colloqui-con-putin-partita-impari-per-gli-usa-14081084.html

Trump attacca Biden prima dei colloqui con Putin: "partita impari" per gli Usa

Trump attacca Biden prima dei colloqui con Putin: "partita impari" per gli Usa

L'ex presidente sminuisce il ruolo e l'autorevolezza di Biden prima dei colloqui con Vladimir Putin. 07.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-07T15:28+0100

2021-12-07T15:28+0100

2021-12-07T15:28+0100

russia

usa

vladimir putin

politica internazionale

joe biden

donald trump

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/13/10290833_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_2e470fb364413a4b04ade0490f55aa9f.jpg

L'ex presidente americano Donald Trump ha definito l'imminente incontro tra Vladimir Putin e l'inquilino della Casa Bianca Joe Biden "una partita impari" per Washington.Secondo Trump, nonostante il dialogo positivo con Putin e il presidente cinese Xi Jinping, la sua politica da presidente nei confronti di Mosca e Pechino è stata più dura delle azioni dell'amministrazione Biden.I negoziati tra Biden e Putin si svolgeranno oggi intorno alle 16 dell'orario italiano. Non è prevista una diretta streaming, ma verranno mostrate ai giornalisti le prime immagini della videoconferenza dei due capi di Stato.Il consigliere di Putin, Yury Ushakov, ha osservato che l'agenda potrebbe includere la situazione in Afghanistan, Iran e Libia. La conversazione sarà "piuttosto dettagliata" e finora non sono state pianificate dichiarazioni congiunte sui suoi risultati.I colloqui si svolgeranno sullo sfondo di aggravate divisioni, specie sull'Ucraina: l'Occidente accusa Mosca di pianificare un'"invasione" dell'Ucraina e valuta la possibilità di introdurre nuove sanzioni, mentre Mosca respinge categoricamente questi sospetti.

https://it.sputniknews.com/20211207/il-cremlino-rivela-lobiettivo-dei-colloqui-tra-putin-e-biden-14077741.html

russia

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, usa, vladimir putin, politica internazionale, joe biden, donald trump