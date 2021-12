https://it.sputniknews.com/20211207/svizzera-dice-si-alluso-di-capsule-3d-per-leutanasia-14083074.html

Svizzera dice sì all'uso di capsule 3D per l'eutanasia

La capsula per il suicidio legalmente assistita Sarco, stampata in 3D, ha superato le verifiche giuridico-legali in Svizzera, ha riferito a Swissinfo il dottor... 07.12.2021, Sputnik Italia

Nitschke ha ricordato che l'azienda aveva avviato l'iter di autorizzazione nel Paese elvetico un anno fa.L'obiettivo è fornire queste capsule in Svizzera, in quanto l'eutanasia è legale in questo Paese.Il dispositivo, che sembra una bara di plastica, contiene azoto. Si presume che una persona che ha deciso di togliersi la vita avvierà autonomamente il meccanismo di approvvigionamento di gas, che provoca euforia, quindi perdita di coscienza e morte per ipossia. Il processo di suicidio assistito durerà circa 30 secondi, secondo il produttore.Si nota che per la prima volta la capsula Sarco è stata presentata nel 2019 in una mostra a Venezia.

