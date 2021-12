https://it.sputniknews.com/20211207/secondo-pregliasco-variante-omicron-si-diffonde-di-piu-ma-e-meno-grave-14072532.html

Omicron secondo Pregliasco, si diffonde di più ma è meno grave

Omicron secondo Pregliasco, si diffonde di più ma è meno grave

Omicron sarebbe capace di diffondersi più rapidamente della variante Delta, ma sarebbe meno potente e capace di creare meno reazioni gravi. 07.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-07T09:13+0100

2021-12-07T09:13+0100

2021-12-07T09:56+0100

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1a/10324918_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5e83b366248e504efae5237fa122db34.jpg

Il virologo Fabrizio Pregliasco dice che “I dati relativi alla variante Omicron necessitano ancora di ulteriori conferme, ma i numeri, seppure ancora esigui, evidenziano una maggiore contagiosità, anche se la malattia non sembra cambiare”, così all’Agi il virologo dell’Università degli studi di Milano.Le sue parole si sposano con quelle di Anthony Fauci, il consigliere sanitario della Casa Bianca, che, parlando della nuova variante Omicron, ha detto di trovare i dati relativamente incoraggianti.Tuttavia, Pregliasco avverte che è “presto per stabilire il quadro completo della situazione” e che l’alta contagiosità è stata rilevata dal fatto che in poco tempo si è diffusa in una ampia area geografica.Rispetto alla già più diffusiva variante Delta, la Omicron pare che sia due volte più diffusiva. “Ma per adesso non sembra che siano stati segnalati casi di malattia più grave”, ha affermato Pregliasco.Il coronavirus si è adattato all’ospiteQuesta mutazione del virus pare dire che “l'andamento delle varianti selezionate potrebbe indicare la tendenza del virus ad adattarsi meglio all'ospite. Si tratta di un fenomeno comune a molti agenti patogeni, che evolvono seguendo il meccanismo di selezione darwiniana”, ha spiegato il virologo milanese.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia