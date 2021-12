https://it.sputniknews.com/20211207/se-la-omicron-diverra-dominante-sara-un-bene---presidente-dei-medici-sudafricani-14073596.html

Se la Omicron diverrà dominante, sarà un bene - presidente dei medici sudafricani

Se la Omicron diverrà dominante, sarà un bene - presidente dei medici sudafricani

La variante Omicron del COVID-19 è diventata rapidamente il tipo dominante nel Gauteng, la provincia sudafricana al centro dell'epidemia. Tuttavia, sebbene si... 07.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-07T13:24+0100

2021-12-07T13:24+0100

2021-12-07T13:24+0100

La dottoressa Angelique Coetzee, presidente della South African Medical Association (SAMA), ha visitato alcuni dei primi pazienti con la nuova variante nella sua clinica nella capitale Pretoria.Lunedì ha detto a Sputnik che, sebbene molte cose siano ancora poco chiare, se questa variante divenisse dominante in tutto il mondo, come ha fatto a Gauteng, probabilmente non sarebbe affatto un male.La responsabile della SAMA aveva in precedenza affermato che la nuova variante è "estremamente lieve", con sintomi atipici per il COVID-19, come una tosse graffiante e dolori muscolari, caratteristici piuttosto dei semplici raffreddori e dell'influenza comune.La dottoressa Coetzee, dall’altra parte, ha affermato che gli esperi sanitari "avranno maggiori informazioni entro la prossima settimana o due riguardo all’incidenza dei casi gravi" e ha avvertito che la diffusione della Omicron tra le persone non vaccinate potrebbe portare all'emergere di nuovi e imprevedibili ceppi del virus.Alcuni commentatori politici hanno già ipotizzato che il ceppo più competitivo, ma meno virulento, diventerà dominante e porrà fine alla pandemia.Garland Nixon, commentatore radio e analista politico in Washington DC, ha scritto su Twitter:“I dati preliminari mostrano che la Omicron dà sintomi estremamente lievi. Pertanto, se saremo fortunati, sostituirà la variante Delta e porrà fine efficacemente alla pandemia”.La variante Omicron è ora conforme per essersi diffusa in 51 paesi in tutti i continenti abitati, nonostante i divieti di viaggio punitivi imposti da molti stati a 10 nazioni dell'Africa meridionale.Il segretario alla sanità britannico Sajid Javid è stato tuttavia costretto ad ammettere in Parlamento lunedì che nessuno dei 336 casi di Omicron nel Regno Unito aveva ancora portato a un solo ricovero in ospedale.Per fare un primo, pur approssimativo, raffronto con la Delta, la Sanità pubblica inglese sta attualmente registrando circa un ricovero in ospedale con COVID-19 ogni 60 casi identificati nel Regno Unito, dove la variante Delta è attualmente la più comune.La risposta del governo britannico alla nuova variante è stata quella di reimporre l'uso obbligatorio della mascherina nei negozi e sui trasporti pubblici, esortando tutti i residenti a ricevere una terza dose di richiamo dei vaccini.

