Salgono i contagi da Omicron in Italia: +11

07.12.2021, Sputnik Italia

Brusaferro dice che i casi di variante Omicron in Italia sono saliti a 11, almeno queste sono le “sequenze confermate”.Per quanto riguarda il coefficiente che calcola la diffusione del coronavirus nel nostro paese, siamo a Rt 1,2, secondo i dati preliminari forniti dall’Adnkronos. Tuttavia, i dati più aggiornati arriveranno soltanto tra questa sera e domani e saranno poi presentati, come al solito, il venerdì.Brusaferro quest’oggi è stato ascoltato in audizione dalla Commissione Affari costituzionali del Senato in merito al decreto legge che ha introdotto il cosiddetto super green pass e l’obbligo vaccinale per alcune categorie lavorative.Variante Omicron in ItaliaBrusaferro rende noto che in Italia sono stati trovati 11 casi di variante Omicron, quella nuova, che sta spaventando il mondo, ma che Pregliasco quest’oggi ha declassato a una variante non più pericolosa della già nota variante Delta.I casi sono stati riscontrati in Calabria (1 caso), in Campania (7), Sardegna (1), Veneto (1) e in provincia di Bolzano (1). Poi ci sono dei casi non ancora confermati, ma considerati sospetti.I casi sono stati individuati attraverso il sequenziamento effettuato a campione sui tamponi processati dai laboratori di analisi dislocati sul territorio nazionale.L’incidenza settimanale del Covid-19 in ItaliaPer quanto riguarda l’incidenza settimanale del Covid-19, in Italia risulta essere salita a 173 casi ogni 100 mila abitanti.Come sappiamo, sia l’Rt che l’incidenza settimanale non sono più i parametri principali usati per far cadere una regione in zona gialla, arancione o rossa. Brusaferro fa notare che tutta l’Unione Europea si trova in “una situazione particolarmente significativa” e che sono i paesi confinanti con l’Italia a crearci le preoccupazioni maggiori.I non vaccinatiSono circa 6,5 milioni gli italiani e le italiane sopra i 12 anni che non si sono ancora vaccinati. Si tratta di persone che non hanno fatto nemmeno la prima dose e gran parte di queste persone si trovano in “fascia lavorativa”, ovvero tra i 30 e i 60 anni.“Le coperture più basse si registrano in particolare fra i 30 e i 49 anni, la fascia d'età caratterizzata da una maggior circolazione del virus”.

