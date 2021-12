https://it.sputniknews.com/20211207/russia-nuovi-bombardieri-su-34-entrati-in-servizio-con-le-forze-di-difesa-aerea-14084466.html

Russia, nuovi bombardieri Su-34 entrati in servizio con le Forze di Difesa aerea

I nuovi bombardieri Su-34 sono entrati in servizio con le forze di difesa aerea nella regione di Khabarovsk, nell'Estremo Oriente russo. 07.12.2021, Sputnik Italia

russia

I nuovi bombardieri Su-34 sono entrati in servizio con le unità dell'aviazione e della difesa aerea del Distretto Militare Orientale della regione di Khabarovsk, riferisce l'ufficio stampa del suddetto Distretto. L'Su-34 è un cacciabombardiere supersonico multifunzionale russo. È progettato per colpire bersagli nemici nel contesto di forti contromisure con mezzi di difesa aerea e l'uso di moderni mezzi di guerra elettronica; è in grado di eseguire le missioni di giorno e notte, anche in condizioni meteorologiche avverse. In termini di capacità di combattimento, il Su-34 appartiene alla generazione 4++ e gli consente di svolgere missioni senza essere accompagnato da caccia di copertura.

