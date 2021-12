https://it.sputniknews.com/20211207/roccaraso-braccato-lorso-juan-carrito-che-ha-messo-a-soqquadro-la-cittadina-14084111.html

Roccaraso, braccato l’orso Juan Carrito che ha messo a soqquadro la cittadina

Roccaraso, braccato l'orso Juan Carrito che ha messo a soqquadro la cittadina

Juan Carrito è l’orso di Roccaraso (l’Aquila) più popolare d’Italia, a suo modo un influencer per i tanti video pubblicati sui sociale per ritrarne le imprese... 07.12.2021, Sputnik Italia

orso

Figlio dell’orsa di nome Amarena, la quale ha anche altri tre figli tutti cresciuti, Carrito è stato alla fine catturato e con una certa facilità dal momento che sin dalla nascita è munito di radiocollare. Lo riporta il Fatto Quotidiano. In seguito, con l’ausilio dell’elicottero dei carabinieri, sarà trasferito presso una diversa località del Parco nazionale d’Abruzzo, Molise e Lazio, nella speranza che non riesca presto a fiutare le cucine di Roccaraso che tanto gli piacciono.Juan Carrito a Roccaraso era diventato uno di famiglia, ti veniva a fare visita in cantina, in cucina e anche in negozio. Quest’ultimo rigorosamente quando aperto per poter arraffare facilmente qualcosa da mangiare.Prima dell’arrivo dei turistiL’operazione è scattata oggi, con un giorno di anticipo rispetto all’Immacolata, perché dall’8 dicembre a Roccaraso apre ufficialmente la stagione turistica invernale.Al momento l’Ente del parco nazionale non ha voluto rivelare tutti i particolari dell’operazione, lo farà al termine quando l’orso sarà al sicuro. Secondo Il Fatto Quotidiano, Juan Carrito sarà trasferito in una località tra Pescasseroli e Pescina per essere rieducato attraverso un programma di reinserimento in ambiente naturale.Qui il cibo dovrà procurarselo cacciando e non rovistando tra i bidoni dell’immondizia.

