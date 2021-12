https://it.sputniknews.com/20211207/ragazza-scopre-di-aver-tenuto-per-20-anni-una-perlina-nel-naso-senza-saperlo-14069915.html

Ragazza scopre di aver tenuto per 20 anni una perlina nel naso senza saperlo

Un'utente di TikTok ha raccontato in un video di quando era piccola e si era messa una perlina nel naso. Era sicura che la perlina fosse uscita ma poco fa ha...

La ragazza di nome Hanna ha recentemente pubblicato un video su TikTok in cui ha parlato dello strano ricordo d'infanzia. Hanna aveva in mente il momento in cui si metteva nel naso una perlina, oggetto che poi si era incastrato, dopodiché si è dimenticata completamente dell'accaduto.Hanna ha sottolineato che non ha raccontato a nessuno di quanto accaduto e poi ha dimenticato il fatto.Così è andata avanti per 20 anni fino a quando la tiktoker non ha sviluppato un'infezione dei seni paranasali: ha sentito che la narice destra si era completamente bloccata e non era in grado di soffiarsi il naso con la narice destra.Così, Hanna si è procurata una telecamera medica per esplorare la parte che le faceva male e ha trovato una perlina blu.

