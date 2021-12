https://it.sputniknews.com/20211207/questo-popolare-afrodisiaco-puo-anche-prevenire-lalzheimer-14085276.html

Questo popolare afrodisiaco può anche prevenire l'Alzheimer

Questo popolare afrodisiaco può anche prevenire l'Alzheimer

Il sildenafil, meglio conosciuto come Viagra, è molto popolare tra coloro che soffrono di disfunzione erettile. Ma sapevi che potrebbe anche essere in grado di...

Il popolare farmaco è stato inizialmente progettato per trattare l'ipertensione. Ma un recente studio su larga scala ha rivelato che potrebbe essere utile anche contro il morbo di Alzheimer.Un team di ricercatori dell'Institute of Genomic Medicine della Cleveland Clinic, negli Stati Uniti, ha analizzato i dati di oltre 7,2 milioni di persone e ha concluso che gli uomini che assumevano sildenafil avevano un rischio inferiore di quasi il 70% di soffrire di Alzheimer nei successivi sei anni.La pillola blu non solo rilassa e allarga i vasi sanguigni e di conseguenza migliora il flusso sanguigno in tutto il corpo, comprese le arterie del pene, ma riduce anche l'accumulo di proteine amiloidi e tau legate alla demenza se assunte in dosi elevate.Sebbene gli scienziati affermino che questa è una scoperta importante, concordano sul fatto che sono ancora necessari ulteriori studi per verificare l'efficacia del Viagra nei pazienti con Alzheimer.Ora i ricercatori hanno in programma di condurre uno studio randomizzato per determinare quali altri fattori hanno influenzato i risultati del primo studio. Al momento, inoltre, non è noto se il sildenafil possa essere altrettanto efficace nelle donne, poiché il 98% dei partecipanti allo studio erano uomini.La malattia di Alzheimer è la forma più comune di demenza. Implica il deterioramento della memoria e delle capacità cognitive e colpisce decine di milioni di persone in tutto il mondo. Finora non esiste un trattamento in grado di invertire la progressione della demenza: è possibile solo rallentarne la progressione.

