Principe Harry: "Lasciare il lavoro può essere un bene per la salute mentale". È bufera

Lo stesso duca di Sussex si è allontanato dai doveri reali nel Regno Unito quasi due anni fa, insieme a sua moglie Meghan Markle. La coppia si è separata dalla... 07.12.2021

Il principe Harry ha raccomandato alle persone che sono "bloccate in lavori che non danno loro gioia" di smettere, poiché potrebbe fare bene alla loro salute mentale. Le sue osservazioni hanno provocato un acceso dibattito online."Molte persone in tutto il mondo sono rimaste bloccate in lavori che non li rendevano felici, ora stanno mettendo al primo posto la loro salute mentale e la loro felicità", ha detto il principe Harry alla rivista americana Fast Company. "Siamo solo all'inizio del risveglio della salute mentale. Questo lavoro non è mai stato così importante, perché le persone vi stanno finalmente prestando attenzione".L’ex principe ha recentemente firmato un contratto di lavoro per la società BetterUp, con sede a San Francisco, che fornisce servizi di coaching e salute mentale alle imprese e agli individui.Tuttavia, il particolare consiglio di Harry sulla salute mentale ha trovato molti critici. Tra questi c'è la biografa reale Angela Levin, che ha detto che Harry è "completamente fuori dal contatto" con la realtà delle persone.Altri netizen hanno accusato Harry di arroganza e sottolineato che non tutti si possono permettere di scegliere il lavoro come il duca di Sussex, che ha lasciato il suo per problemi di salute mentale.Alcuni altri hanno sottolineato che Harry ha ragione e che "essere consapevoli che il lavoro che stai facendo può causare danni è un grande passo avanti", ma la realtà è ancora dura.BetterUp non ha rivelato lo stipendio che il principe Harry riceve come suo chief information officer.Harry ha ottenuto il lavoro circa due anni fa, dopo essersi dimesso dal suo ruolo nella famiglia reale britannica. Harry e sua moglie, Meghan Markle si sono successivamente trasferiti negli Stati Uniti, dopo aver deciso di voler vivere una vita finanziariamente indipendente. Tra le altre cose, i Sussex hanno siglato un accordo economico con Netflix per produrre contenuti come documentari, spettacoli per bambini e film. La coppia ha inoltre firmato un accordo di produzione di contenuti con il servizio di streaming audio Spotify.

