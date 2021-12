https://it.sputniknews.com/20211207/polizia-francese-arresta-sospetto-in-relazione-allomicidio-del-giornalista-jamal-khashoggi-14085170.html

Polizia francese arresta sospetto in relazione all'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi - Media

Polizia francese arresta sospetto in relazione all'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi - Media

Il giornalista di origine saudita Jamal Khashoggi è stato ucciso nel 2018 dopo essere entrato nei locali del consolato saudita di Istanbul, in Turchia. Il... 07.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-07T17:28+0100

2021-12-07T17:28+0100

2021-12-07T17:29+0100

jamal khashoggi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/663/74/6637416_0:301:4541:2855_1920x0_80_0_0_37a89db7b8b6bab775a8067d15478986.jpg

Uno dei sospettati, legato all'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi nel 2018 è stato arrestato a Parigi, ha rivelato una fonte della polizia francese. La radio europea RTL sostiene che il 33 enne ex membro della Guardia Reale saudita, Khaled Aedh Al-Otaibi, è stato arrestato all'aeroporto Charles de Gaulle mentre stava per imbarcarsi su un volo per Riad, in Arabia Saudita.Secondo RTL, Khaled Aedh Al-Otaibi viaggiava con il suo vero nome e passaporto, anche se le autorità stanno ancora ricontrollando la sua identità per essere sicuri. L'Interpol ha emesso un mandato d'arresto su richiesta della Turchia. L'uomo sarebbe stato presente al consolato saudita di Istanbul quando il giornalista, che era molto critico nei confronti di Riad, è stato ucciso lì nel 2018. Khaled Aedh Al-Otaibi è tra le 20 persone che l'Interpol sta cercando di arrestare in relazione al caso.

https://it.sputniknews.com/20210301/da-punire-senza-indugio-la-compagna-di-khashoggi-contro-il-principe-saudita-dopo-il-rapporto-cia-10196541.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jamal khashoggi