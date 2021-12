https://it.sputniknews.com/20211207/piu-diritti-o-rischio-discriminazione-alla-rovescia-sondaggio-sputnik-sulle-nuove-tendenze-liberal-14062931.html

Più diritti o rischio discriminazione alla rovescia? Sondaggio Sputnik sulle nuove tendenze liberal

Il sondaggio, condotto dalla più antica società demoscopica di Francia, la IFop, su commissione di Sputnik News, è stato condotto dal 24 al 26 novembre 2021 coinvolgendo 4.010 intervistati di età superiore ai 18 anni, distribuiti in maniera proporzionata per età e sesso, utilizzando un questionario da compilare online e ha coinvolto cittadini francesi, britannici, tedeschi e statunitensi.Per l’esattezza gli intervistati erano così ripartiti:L'errore di campionamento massimo per i dati per paese nel suo insieme è stimato intorno al +/- 3,1% con un livello di confidenza del 95%, assicura la società demoscopica.Il sondaggio intende analizzare il livello di fiducia che la popolazione dei paesi considerati detiene, nei confronti di temi ‘caldi’ dell’agenda liberal, quali la cosiddetta ‘cancel culture’, in italiano ‘cultura della cancellazione’ o ‘cultura del boicottaggio’, la ‘teoria critica della razza’, che afferma che società e legislazioni dovrebbero essere corrette al fine di eliminare il razzismo intrinseco sociale che tenderebbe ancora oggi a favorire i bianchi, e le questioni di identità di genere, da affrontare anche quando riguardano i minori.I risultati sono di seguito esposti:Prima domanda: ‘Cancel Culture’La ‘cancel culture’, un fenomeno che ha avuto origine negli Stati Uniti, è l'esclusione di una persona, un gruppo o un'organizzazione dalla sfera pubblica a causa di commenti o comportamenti considerati problematici o offensivi. Sostieni la diffusione di tale "cultura della cancellazione"?Risposte• In generale, tutti i paesi sono dominati da coloro che hanno un atteggiamento negativo nei confronti della cultura della cancellazione. Tuttavia, c'è una certa divergenza di percentuali tra i vari sottogruppi per età e e sesso.• Circa lo stesso numero di intervistati negli Stati Uniti (50%), Gran Bretagna (49%) e Germania (59%) ha un atteggiamento negativo nei confronti della cultura della cancellazione.• In Francia la situazione è diversa: il numero degli avversari è notevolmente inferiore (38%), ma anche il numero degli indecisi è maggiore.Seconda domanda: La ‘teoria critica della razza’Attualmente i media americani fanno sempre più spesso riferimento alla "teoria critica della razza". Si basa sull'idea che il razzismo non sia solo un prodotto del pregiudizio personale, ma sia anche incorporato nelle norme sociali legali e politiche, che a loro volta dovrebbero essere modificate. Alcuni credono che questa teoria possa migliorare la democrazia, altri sono convinti al contrario che porti al fatto che le persone vengano trattate in modo diverso in base alla loro "razza", e quindi non sia una teoria democratica. Quale affermazione ti è più vicina?RisposteIn generale, in tutti i paesi, l'accettazione della teoria critica della razza è a un livello piuttosto basso: dal 16% in Francia, a quasi un quarto in Germania (24%), ma se si guarda più in dettaglio ai singoli paesi, diventa chiaro che ci sono grandi differenze di opinione all’interno dei vari gruppi di riferimento per età.Terza domanda: ritardo pubertà per minori che vogliono cambiare genereNel settembre 2021, la Corte d'Appello ha stabilito che i minori di 16 anni hanno il diritto di dare il consenso informato alle cure mediche che ritardano la pubertà. Questo tipo di trattamento viene utilizzato per il cambio di genere. Sostieni personalmente questa decisione o ti opponi?RisposteQuarta domanda: informazioni sull’omosessualità nel programma di studiSostieni o ti opponi all'inclusione nel programma scolastico, tra l'altro, di informazioni sulle coppie omosessuali?RisposteQuinta domanda: Informazioni sulla riassegnazione di genere nel programma di studiSostieni o sei contrario all'inclusione nel programma scolastico di informazioni sulla riassegnazione di genere?

