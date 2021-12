https://it.sputniknews.com/20211207/pirelli-si-conferma-societa-leader-nella-lotta-ai-cambiamenti-climatici-14077399.html

Pirelli si conferma società leader nella lotta ai cambiamenti climatici

Pirelli si conferma società leader nella lotta ai cambiamenti climatici

Pirelli spa è stata confermata dal Carbon Disclosure Project (CDP), società leader mondiale nella lotta ai cambiamenti climatici. 07.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-07T16:28+0100

2021-12-07T16:28+0100

2021-12-07T16:28+0100

pirelli

ambiente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/12737063_843:901:2358:1753_1920x0_80_0_0_75cf542b237099f0f77fdf89bb90cce0.jpg

La società italiana produttrice di pneumatici a livello globale, è stata premiata con la conferma del rating A, il massimo punteggio che viene assegnato in questo ambito, per la sua politica di trasparenza e per le pratiche migliori associate all’impatto ambientale.Pirelli, il cui target di riduzione delle emissioni di Co2 è validato da Science Based Targets Initiative (SBTi), spiega Teleborsa, ha come obiettivo la neutralità carbonica entro il 2030. Entro il 2025 la società punta ad approvvigionarsi di energia elettrica, esclusivamente da fonti rinnovabili.La società degli pneumatici è stata premiata ancora una volta anche per il suo impegno nella ricerca e sviluppo di materiali innovativi e rinnovabili, che permettono agli pneumatici di restare sostenibili anche al termine della loro vita tecnica.Inoltre, la società è impegnata nella riduzione degli scarti e nell’abbattimento delle emissioni lungo la catena di fornitura.Un impegno che certamente non è iniziato dopo la CoP26, ma che ha invece richiesto anni e anni di aggiornamento dei processi e degli investimenti.L’obiettivo di Pirelli spa, ha reso noto il CEO Marco Tronchetti Provera, “è di garantire un futuro all’azienda e all’intera società”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pirelli, ambiente