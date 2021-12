https://it.sputniknews.com/20211207/nuovo-test-rapido-distingue-il-covid-19-dallinfluenza-14081358.html

Nuovo test rapido distingue il Covid-19 dall'influenza

Nuovo test rapido distingue il Covid-19 dall'influenza

La società farmaceutica Roche sta per immettere nel mercato un test rapido per l’antigene del Sars-Cov-2 e l'influenza A/B nei paesi dove è accettato il... 07.12.2021, Sputnik Italia

Questo significa che con un solo test rapido, ottenibile in 30 minuti, sarà possibile scoprire se si è affetti dal coronavirus pandemico o da un virus influenzale stagionale.Il kit di analisi è economico e di piccole dimensioni. Non sono necessari strumenti per la verifica e possono, per questo, essere utilizzati dagli operatori sanitari in contesti molto diversi e in punti di cura dove le risorse sono limitate.Il test potrà anche essere condiviso con le piattaforme informatiche, al fine di registrare il risultato sulla cartella del paziente o all’interno delle piattaforme statistiche nazionali.In modo veloce, si potranno condividere i risultati del test anti-Covid e anche lo stato del vaccino, attraverso una matrice di dati unica.

