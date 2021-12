https://it.sputniknews.com/20211207/nuova-scoperta-della-scienza-i-gabbiani-non-sono-tanto-stupidi-come-si-crede-14069749.html

Nuova scoperta della scienza: i gabbiani sono più intelligenti di quanto si credesse

Nuova scoperta della scienza: i gabbiani sono più intelligenti di quanto si credesse

Ricercatori canadesi hanno condotto uno studio, al termine del quale sono giunti alla conclusione che i gabbiani sono più intelligenti di quanto si credesse... 07.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-07T08:10+0100

2021-12-07T08:10+0100

2021-12-07T09:45+0100

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/339/21/3392192_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_d68a3f35faa8d7bcd481777d1f4eb071.jpg

Gli scienziati hanno pubblicato un articolo sulla rivista scientifica Royal Society Open Science in cui hanno comunicato i dettagli dello studio.Esiste uno stereotipo, secondo il quale i gabbiani sono uccelli che non si distinguono per grande intelligenza. Tuttavia, ciò probabilmente è legato alla mancanza di studi al riguardo.Uno dei test più famosi per valutare l'intelligenza degli uccelli è fargli tirare una corda legando alla sua estremità qualcosa di commestibile. Almeno 90 specie di uccelli sono stati sottoposti a questo test, ma la maggior parte di loro sono passeriformi o pappagalli, e gli uccelli acquatici non sono ampiamente rappresentati nella letteratura scientifica.Jessika Lamarre e David R. Wilson, ricercatori della Memorial University of Newfoundland, hanno analizzato le reazioni dei gabbiani nel test con la corda. Sull'estremità della corda è stato attaccato un pezzo di salsiccia, chiuso in una scatola di plastica trasparente, in modo che i gabbiani non potessero aprire la scatola e dovessero tirare la corda per ottenere il premio.Tra i 138 gabbiani che hanno dimostrato interesse per l'esca, 104 hanno cercato di estrarla almeno una volta. Il 25% degli uccelli l'ha ottenuta nei primi tre tentativi e il 21% ci è riuscito al primo tentativo. Per fare un confronto, circa il 26% dei corvi comuni può risolvere il test di trazione della corda, scrive Science Alert.I ricercatori sostengono che i risultati mostrano che i gabbiani sono più intelligenti di quanto si creda. Non è chiaro, tuttavia, se possono pianificare le loro azioni o apprendere le tecniche per svolgere determinati compiti. Gli scienziati propongono di condurre esperimenti più complessi, ad esempio con diverse corde, in cui il gabbiano dovrà identificare quella a cui è legata la salsiccia.

https://it.sputniknews.com/20210522/scienziati-ornitologi-provano-a-calcolare-il-numero-totale-degli-uccelli-presenti-sulla-terra-11217357.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60