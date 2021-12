https://it.sputniknews.com/20211207/milano-uomo-ucciso-con-coltello-e-motosega-preso-il-presunto-omicida-14077154.html

Milano, uomo ucciso con coltello e motosega: preso il presunto omicida

Le forze dell'ordine hanno preso il presunto omicida, è sotto interrogatorio. 07.12.2021, Sputnik Italia

Le forze dell'ordine hanno preso il presunto colpevole dell'efferato omicidio avvenuto la scorsa notte in via Giulio Romano, nella zona di Porta Romana.Sarebbe un 35enne romeno il sospettato. L'uomo era stato denunciato per stalking dalla vittima appena alcuni mesi fa.A seguito della denuncia presentata dal pensionato, era stato emesso un ordine di allontanamento. A suffragio dell'ipotesi che vede lo stesso stalker ad aver compiuto il folle ed efferato gesto, alcuni oggetti personali riferibili al sospettato.L'uomo è stato rintracciato dai carabinieri in una farmacia in cui lavora.Il sospettato si trova in questo momento posto sotto interrogatorio da parte del pubblico ministero di turno. La vittima era stata trovata senza vita all'interno della propria abitazione, situata in zona Porta Romana, presumibilmente un coltello l'arma del delitto, oltre che la motosega già usata dall'aggressore per introdursi nell'appartmento.

