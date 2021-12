https://it.sputniknews.com/20211207/milano-apre-la-porta-con-la-motosega-e-uccide-un-anziano-a-coltellate-14072301.html

Milano, apre la porta con la motosega e uccide un anziano a coltellate

Ucciso a coltellate un uomo di 82 anni a Milano, in via Giulio Romano. È successo la scorsa notte, quando un uomo munito di motosega ha aperto un varco nella... 07.12.2021, Sputnik Italia

Allarmati dai rumori e dall’intenso fumo generato dalla motosega, gli altri inquilini hanno chiamato i carabinieri e i vigili del fuoco.Al momento non si conoscono le generalità dei due: della vittima e dell’omicida. Fatto sta che l’azione omicida è durata soltanto pochi minuti, fattore che ha permesso all’assassino di allontanarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.Sul posto è poi intervenuta anche la scientifica, per i rilievi. Secondo quanto riportato dai media, gli investigatori protendono già per una pista precisa. I due uomini, infatti, dovevano conoscersi. L’aggressore non ha portato via nulla dall’appartamento e questo fa escludere il tentativo di rapina, ma anche il metodo (la motosega) non fa protendere molto per un tentativo di rapina andato male.La vittima non aveva precedenti penali, risulta incensurata. Inoltre, pare che l’anziano non avesse legami familiari e che vivesse da solo.Esclusa la rapina, quindi, i carabinieri indagano tra le relazioni dell’uomo e, a Milano, è già caccia all’assassino.

