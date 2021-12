https://it.sputniknews.com/20211207/manovra-cgil-uil-sciopero-generale-di-8-ore-previsto-il-16-dicembre--14071655.html

Manovra, Cgil-Uil: sciopero generale di 8 ore previsto il 16 dicembre

Manovra, Cgil-Uil: sciopero generale di 8 ore previsto il 16 dicembre

Manifestazione nazionale in programma a Roma. Cgil e Uil insoddisfatti dalla manovra di bilancio approvata dal governo proclamano sciopero generale di 8 ore... 07.12.2021

Cgil e Uil annunciano battaglia, non essendo soddistatti per la recente manovra approvata dal governo Draghi.Sciopero generale di 8 ore previsto nella giornata del 16 dicembre. Queste le ragioni esposte dalle due formazioni sindacali in una nota congiunta riportata da Ansa:E questo l'annuncio dello sciopero generale che andrà in scena nella giornata del prossimo 16 dicembre: Palazzo Chigi dal canto suo reagisce dicendo che la manovra "è fortemente espansiva, e che il governo ha sostenuto lavoratori pensionati e famiglie con fatti, provvedimenti e significative risorse".Si dichiara invece contraria allo sciopero, almeno per ora, la Cisl, la quale considera "sbagliato ricorrere allo sciopero generale e radicalizzare il conflitto in un momento tanto delicato per il Paese, ancora impegnato ad affrontare una pandemia che non molla la presa e teso a consolidare i segnali positivi di una ripresa economica e produttiva che necessita di uno sforzo comune per essere resa strutturale", riporta sempre Ansa.La Cisl riunirà nella giornata di oggi la segreteria per fare una valutazione in merito alla decisione presa dalle altre formazioni sindacali. Si è espresso poi così in merito il segretario generale Cisl, Luigi Sbarra:

