Maltempo l’8 dicembre, attesa la neve a Milano e Torino

Un'Immacolata con la neve quella che si preannuncia per il giorno 8 dicembre, quando un'intensa perturbazione colpirà in particolare Milano e Torino, che... 07.12.2021, Sputnik Italia

Ad alimentare la perturbazione l’aria fredda spinta da forti venti meridionali. Il forte vento di Maestrale di questo martedì 7 dicembre, che ha riportato il sole su gran parte dell’Italia, modificherà totalmente le condizioni meteo di mercoledì 8, ricoprendo di neve le grandi città del nord Italia.Su Piemonte e Lombardia, in particolare, le basse temperature sono già presenti e, associate con la nuova perturbazione, causeranno neve diffusa anche a basse quote sull’intero arco alpino e prealpino. Nel Trivenento, poi, potrebbe nevicare anche a quote sotto i 400 metri.A Milano si attendono tra i 10 e i 15 centimetri di neve, a Torino e ad Asti tra i 5 e i 10 centimetri, e fino a 15 centimetri di neve ad Alessandria, Bergamo, Pavia e infine Piacenza.Un'Immacolata con la neve, quindi, con temperature che resteranno sotto lo zero anche durante le ore diurne. Attenzione al ghiaccio sulle strade, ma anche sui marciapiedi. Sarà utile circolare con pneumatici da neve per le auto e, per i pedoni, usare scarpe adeguate al contesto urbano innevato.

