"Legittimi" i timori della Russia per l'espansione della NATO per il candidato all'Eliseo Zemmour

La NATO ha ripetutamente messo in scena esercitazioni militari nel cortile di casa della Russia, ribadendo la sua spinta a continuare l'espansione verso est... 07.12.2021, Sputnik Italia

Il candidato presidenziale francese Eric Zemmour ha sostenuto che la posizione cauta della Russia sull'espansione a est della NATO è legittima, una questione che dovrebbe essere considerata alla luce delle relazioni tra Mosca e Kiev.In un'intervista con la rete di notizie francese BFM TV, il 63enne ha detto che l'Ucraina è stata parte integrante della Russia "per secoli", motivo per cui ha evidenziato che "bisogna capire che i russi non vogliono vedere gli americani e la NATO sbarcare ai loro confini".Parte del motivo riguarda il fallimento di Washington nel mantenere le promesse fatte a Mosca alla fine degli anni '80 e all'inizio degli anni '90, secondo Zemmour.Ha aggiunto che dato che "gli americani non hanno mantenuto le loro promesse", è assolutamente "legittimo" che la Russia sia "molto cauta" riguardo all'incessante avanzata della NATO verso i suoi confini.Le osservazioni arrivano mentre crescono le tensioni tra Mosca e Washington su ciò che gli Stati Uniti descrivono come un ammassamento di truppe militari da parte della Russia lungo il confine con l'Ucraina.Mosca ha ripetutamente negato le accuse fatte dall'Occidente di "azioni aggressive", sottolineando che non ha intenzione di attaccare nessuno e che le accuse di "aggressione russa" sono utilizzate come pretesto per distribuire maggiori armamenti militari della NATO a poca distanza dai confini della Russia.Il ministero degli Esteri russo in precedenza aveva sottolineato che le dichiarazioni dell'Occidente sulla sua disponibilità ad aiutare Kiev a contenere la "minaccia russa" sono ridicole e pericolose.L'Ambasciata russa a Washington, a sua volta, ha sottolineato, in una dichiarazione sulla sua pagina Facebook, che "la Russia non è una minaccia per nessun Paese"."Il dispiegamento di truppe russe sul territorio nazionale è un nostro diritto sovrano e non è affare di nessuno. Sono la NATO e i suoi stati membri che stanno incautamente spostando le loro forze militari e infrastrutture ai confini della Russia", ha sottolineato l'Ambasciata.

