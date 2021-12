https://it.sputniknews.com/20211207/le-banconote-in-euro-saranno-ridisegnate-per-la-prima-volta-in-20-anni-14084844.html

Le banconote in euro saranno ridisegnate per la prima volta in 20 anni

Le banconote in euro saranno ridisegnate per la prima volta in 20 anni

La Banca centrale europea (BCE) ridisegna le banconote in euro per la prima volta in due decenni. Saranno i cittadini europei stessi a scegliere i temi delle... 07.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-07T20:45+0100

2021-12-07T20:45+0100

2021-12-07T20:45+0100

euro

bce

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/901/06/9010646_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_80724ee7d9648bb4af6ce7f997d83a08.jpg

"Le banconote in euro sono qui per restare. Sono un simbolo tangibile e visibile della nostra unione in Europa, soprattutto in tempi di crisi, e la loro richiesta continua ad essere intensa", dichiara la presidente della Bce, Christine Lagarde, che sottolinea come "è tempo di aggiornare l'aspetto delle nostre banconote in modo che gli europei di ogni età e provenienza possano identificarsi con esse".La BCE chiederà ai cittadini europei un parere sui temi, lancerà un concorso di progettazione e consulterà nuovamente i cittadini al termine. Infine, il Consiglio direttivo della Bce autorizzerà la fabbricazione delle nuove banconote scelte dai cittadini.Le banconote dovrebbero entrare in circolazione nel 2024. I progetti attuali si basano sul tema dei tempi e degli stili rappresentati da porte, finestre e ponti. Va ricordato che l'UE sta lavorando anche alla creazione dell'euro digitale: tra qualche anno servirà a completare il sistema monetario."Il nostro lavoro consiste nel garantire che, nell'era digitale, i cittadini e le imprese continuino ad avere accesso alla forma di denaro più sicura, la moneta della banca centrale", spiega Lagarde.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

euro, bce