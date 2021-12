https://it.sputniknews.com/20211207/la-vergine-maria-diventa-trans-la-provocazione-dellambasciatore-lgbt-al-parlamento-ue-14075682.html

La Vergine Maria diventa 'trans': la provocazione dell'ambasciatore Lgbt al Parlamento UE

La Vergine Maria diventa 'trans': la provocazione dell'ambasciatore Lgbt al Parlamento UE

Fa discutere la copertina del mensile queer berlinese Siegessäule che ritrae l'attivista trans Riccardo Simonetti travestito da Vergine Maria. E il capodelegazione di Vox al Parlamento Ue chiede la sua rimozione dal ruolo di ambasciatore Lgbt in Europa.

Dopo le linee guida della Commissione UE per cancellare gli auguri di Natale, arriva un altro attacco alla tradizione cristiana, dal cuore dell'Europa.Stavolta a far discutere è il mensile berlinese queer Siegessäule, che ha deciso di mettere in copertina l’attivista Lgbt, Riccardo Simonetti, travestito da Vergine Maria, il tutto condito dall’hashtag #merrychristmas.Per molti, però, la trovata del mensile tedesco appare come un vero e proprio sfregio alla religione.E come se non bastasse, a corredo delle foto, che comprendono anche una raffigurazione gay friendly della Sacra Famiglia, con San Giuseppe in tunica rosa, l’attivista calca ulteriormente la mano: “Se Maria era vergine e ha avuto un figlio senza rapporti sessuali, allora possiamo immaginarla altrettanto bene come una persona non conforme dal punto di vista del gender. Chiunque può rivedersi in lei!”.“Nessuno di noi hai il diritto di avere il monopolio su una determinata immagine di Dio!", continua.Ma le sue parole fanno discutere. E a Bruxelles, come si legge sul Giornale.it, c’è già chi chiede la rimozione dell’influencer dal suo ruolo di ambasciatore Lgbt al Parlamento UE, come il capodelegazione di Vox, Jorge Buxadé.A protestare, in Italia, invece, è la Lega, che parla di “provocazione shock” da parte dell’attivista trans.

