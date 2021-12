https://it.sputniknews.com/20211207/la-gioconda-di-montecitorio-il-giallo-dietro-il-quadro-conservato-alla-camera-14086193.html

La Gioconda di Montecitorio: il giallo dietro il quadro conservato alla Camera

La Gioconda di Montecitorio: il giallo dietro il quadro conservato alla Camera

Il restauro della copia della Gioconda conservata alla Camera dei Deputati ha fatto emergere disegni simili a quelli che contraddistinguono l'originale del Louvre. Il mistero sul possibile tocco di Leonardo.

2021-12-07T20:16+0100

2021-12-07T20:16+0100

2021-12-07T20:16+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/171/89/1718995_0:40:1281:760_1920x0_80_0_0_b6a950e0096c1a293f006ff4ccdd3476.jpg

Dopo il caso dell’Ecce Homo di Caravaggio che stava andando all’asta a Madrid per 1.500 euro, c’è un altra opera considerata di serie b, che invece potrebbe valere diversi milioni di euro.Nella Gioconda della collezione Torlonia, infatti, finora relegata sopra ad un termosifone nella stanza dell’allora questore di Montecitorio, oggi ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, potrebbe esserci la mano di Leonardo Da Vinci.La scoperta, come racconta il quotidiano Il Tempo, è stata fatta dopo il restauro dell’opera. Ma andiamo con ordine. La vicenda inizia nel 2019 con la proposta di Antonio Forcellino, architetto e restauratore incaricato dall’Accademia dei Lincei di organizzare la mostra “Leonardo a Roma” per il cinquecentenario dalla morte del genio italiano, di esporre la Gioconda della collezione Torlonia.L’esperto aveva interpellato il sottosegretario alla Cultura, Lucia Borgonzoni, perché il quadro era irreperibile dal 1925. Ad avere una vera e propria illuminazione, però, durante la riunione, fu il senatore leghista Stefano Candiani, che portò Forcellino nella stanza dell’allora questore D’Incà e gli mostrò il quadro appeso sopra un termosifone.L’ex sottosegretario all’Interno prende quindi l’iniziativa per far restaurare la “Gioconda di Montecitorio”. Solo l’autore del dipinto originale, infatti, poteva conoscere certi dettagli. E secondo gli esperti non era raro, all’epoca, che un artista dipingesse più di una versione di un dipinto, per poi far scegliere al committente la migliore.Anche la copia della Gioconda esposta al Prado presenta disegni simili a quella del Louvre.Per ora non ci sono conferme sul fatto che dietro il dipinto possa esserci o meno la firma di Leonardo. Ma di sicuro, quella di Montecitorio, sembra essere più di una copia posticcia dell’originale in mostra a Parigi. “Alcune versioni del '700 della Gioconda, ovviamente delle copie, vengono vendute all'asta sopra il milione di euro, secondo me quella della Camera vale almeno qualche decina di milioni”, scommette Candiani.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

italia