In Germania uomo fa strage in famiglia per un green pass falso

Un tedesco ha ucciso la sua famiglia e poi si è tolto la vita per paura che i suoi figli gli sarebbero stati portati via se fosse andato in prigione per aver... 07.12.2021, Sputnik Italia

Secondo i media tedeschi, nel fine settimana i corpi di cinque persone sono stati trovati in una casa nel distretto di Senzig, nella città di Konigs Wusterhausen, pochi chilometri a sud-est di Berlino. La polizia ha identificato le vittime come una famiglia composta da padre, madre e tre figlie di età inferiore ai 10 anni. Oggi gli investigatori hanno ricostruito che l'omicida era il capo famiglia, il 40enne Devid R. Secondo quanto riferito, nella casa è stata trovata una lettera in cui annunciava i suoi propositi suicidi. Il procuratore Gernot Bantleon ha affermato che l'uomo aveva falsificato un green pass per sua moglie, che in seguito è stata scoperta dal datore di lavoro e minacciata di dure sanzioni, ha scritto il tabloid Bild. Temendo il carcere e che le figlie venissero portate via, secondo la nota di suicidio, Devid R. ha sparato alla sua famiglia e a se stesso. A novembre il governo tedesco ha inasprito le norme per prevenire la diffusione del Covid, consentendo solo alle persone vaccinate e ai guariti di avere accesso senza limitazioni alla vita sociale. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale con 2 dosi ricevono un certificato di vaccinazione cartaceo, che contiene un codice QR che può essere scansionato per mostrare la prova della vaccinazione in un'apposita app. La falsificazione del certificato di vaccinazione è punita con multe salate e/o con la reclusione fino a due anni secondo le nuove norme.

germania

