Imprenditore russo fa record mondiale per aver pescato un salmerino da oltre 11 kg - Foto

Ilya Shcherbovich, uno degli uomini più ricchi in Russia secondo Forbes, ha stabilito il record mondiale per aver pescato un salmerino artico. Lo ha segnalato... 07.12.2021, Sputnik Italia

Un salmerino del peso di 11,67 chilogrammi è stato catturato da Shcherbovich mentre pescava a Taimyr alla fine dello scorso luglio. Secondo quanto riferito, gli ci sono voluti circa 7 minuti per tirarlo fuori dall'acqua. Dopo averlo pesato ed essersi fatto fotografare, il pesce è stato rigettato in acqua. Shcherbovich è il presidente del gruppo di investimento UCP ed è considerato uno degli uomini più ricchi in Russia. In base ai dati del 2020 Forbes ha stimato il suo patrimonio in 750 milioni $. Nella sua carriera di pesca sportiva ha segnato 15 record mondiali, di cui 9 ancora detenuti. Il 2021 è stato un anno particolarmente prolifico per l'imprenditore, che ha stabilito due record IGFA: oltre al salmerino alpino di Taimyr, è riuscito a catturare una leccia indopacifica dal peso di 2,61 chilogrammi alle Seychelles.

