Il Cremlino rivela l'obiettivo dei colloqui tra Putin e Biden

Secondo il portavoce del presidente russo, Mosca è orientata al dialogo con la parte americana. 07.12.2021

Nonostante la negatività della parte americana, Mosca è concentrata sul dialogo, ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.Allo stesso tempo, il portavoce del Cremlino ha osservato che il presidente russo non parla "in preda alle emozioni, ma sulla base degli interessi nazionali"."Un tale numero di informazioni non veritiere viene pubblicato nei media, così come speculazioni e via dicendo. In genere, vediamo che la tensione si esaspera nella retorica, ma esortiamo comunque a mantenere la sobrietà", ha aggiunto Peskov.Mosca non si aspetta alcuna svolta, ma considera i colloqui come una conversazione in un periodo difficile."L'escalation delle tensioni in Europa è fuori portata, è straordinaria e, ovviamente, richiede un confronto personale ai massimi livelli", ha spiegato il portavoce del Cremlino.A quanto pare, entrambi i leader sono determinati a migliorare la situazione.I negoziati tra Biden e Putin si svolgeranno oggi intorno alle 16 dell'orario italiano. Non è prevista una diretta streaming, ma verranno mostrate ai giornalisti le prime immagini della videoconferenza dei due capi di Stato.Il consigliere di Putin Yury Ushakov ha osservato che l'agenda potrebbe includere la situazione in Afghanistan, Iran e Libia. La conversazione sarà "piuttosto dettagliata" e finora non sono state pianificate dichiarazioni congiunte sui suoi risultati.I colloqui si svolgeranno sullo sfondo di aggravate divisioni, specie sull'Ucraina: l'Occidente accusa Mosca di pianificare un'"invasione" dell'Ucraina e valuta la possibilità di introdurre nuove sanzioni, mentre Mosca respinge categoricamente questi sospetti.

