Identificato l'autore dell'aggressione al candidato presidenziale francese Zemmour

2021-12-07T13:39+0100

Il primo incontro di Eric Zemmour come candidato a Villepinte il 5 dicembre è stato segnato da diversi incidenti, tra cui un'aggressione all'ex giornalista, che è stato afferrato da un individuo poco prima di salire sul palco per pronunciare il suo discorso.Sentendo dolore al polso e al collo, al candidato presidenziale sono stati infine prescritti nove giorni di riposo lavorativo assoluto.Legato a terra dagli agenti di sicurezza e poi portato via dalle forze dell'ordine, l'individuo è stato fermato dalla polizia per violenza intenzionale con premeditazione o imboscata. Secondo informazioni, il 27enne sarebbe stato già ben noto alle forze dell’ordine, con 12 precedenti per reati minori.L'incidente è avvenuto quando Eric Zemmour, circondato dalle sue guardie di sicurezza, si è fatto avanti per salire sul podio. A quel punto, dalla folla è sbucato un individuo che gli si è gettato contro, afferrandolo per il collo.Interrogato, l'autore ha affermato di essere inciampato. La denuncia per procura presentata per conto di Eric Zemmour lo stesso giorno indica, tuttavia, che l'individuo sarebbe salito su di una sedia per poi prendere lo slancio utile per arrivare ad avventarsi sul candidato e tentare di strangolarlo.In caso di condanna da parte del giudice, si ritiene che l’aggressore possa rischiare fino a tre anni di detenzione e una multa fino a 45mila euro.

