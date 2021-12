https://it.sputniknews.com/20211207/gli-scienziati-eleggono-il-prodotto-per-la-colazione-ideale-che-abbassa-la-pressione-sanguigna-14077849.html

Gli scienziati eleggono il prodotto per la colazione ideale che abbassa la pressione sanguigna

Scienziati australiani e statunitensi hanno scoperto che lo yogurt aiuta a ridurre la pressione sanguigna nell'ipertensione. 07.12.2021, Sputnik Italia

Gli scienziati hanno scoperto che mangiare yogurt ogni giorno può aiutare a ridurre la pressione sanguigna tipica dell'ipertensione. I risultati sono pubblicati sull'International Dairy Journal. I ricercatori dell'Università del South Australia, insieme ai colleghi dell'Università del Maine, hanno studiato la relazione tra lo yogurt nella dieta, la pressione sanguigna e i fattori di rischio per le malattie cardiovascolari. Hanno utilizzato i dati di 915 adulti che hanno partecipato allo studio longitudinale a lungo termine Maine-Syracuse, condotto a Siracusa, negli Stati Uniti, dal 1974. Lo studio è stato dedicato alle malattie del cuore e dei vasi sanguigni, in primis l'ipertensione.Gli autori hanno confrontato la nutrizione dei volontari con i loro parametri medici e hanno concluso che anche mangiare occasionalmente yogurt può aiutare a migliorare il benessere delle persone con pressione alta. Allo stesso tempo, per coloro che includono regolarmente questo prodotto a base di latte fermentato nella loro dieta, gli indicatori (a un tasso di 120/80 millimetri di mercurio) erano quasi sette punti inferiori rispetto a quelli che non lo mangiano.I latticini, in particolare lo yogurt, possono abbassare la pressione sanguigna. Questo perché i latticini "contengono una serie di micronutrienti, tra cui calcio, magnesio e potassio, che sono coinvolti nella regolazione della pressione sanguigna", ha spiegato la dott.ssa Alexandra Wade. Questo prodotto contiene batteri che promuovono la produzione di proteine. Questi, a loro volta, influenzano la pressione sanguigna, ha aggiunto. Inoltre, gli scienziati hanno monitorato i livelli nei partecipanti di colesterolo totale, di lipoproteine ​​​​ad alta e bassa densità, di glucosio, di trigliceridi e di omocisteina plasmatica.

