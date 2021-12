https://it.sputniknews.com/20211207/giuseppe-conte-non-si-candida-alle-suppletive-di-roma-14083674.html

Giuseppe Conte non si candida alle suppletive di Roma

Giuseppe Conte non si candida alle suppletive di Roma

Il capo politico del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, lunedì 6 dicembre ha annunciato in conferenza stampa che non si candiderà alle suppletive di Roma

Conte ha ringraziato il Partito Democratico che ne aveva appoggiato la candidatura e dato il pieno sostegno per la sua campagna elettorale. Ma il capo dei pentastellati ha affermato di avere ancora molto da fare all’interno del partito di Beppe Grillo e che non potrebbe quindi fare anche il parlamentare.Una decisione che forse lascia con l’amaro in bocca a Carlo Calenda, che dopo aver perduto le elezioni come sindaco di Roma era pronto a sfidare Giuseppe Conte anche personalmente pur di non far andare quel seggio al Movimento cinque stelle.Anche Matteo Renzi è sbottato sulla ipotesi di Giuseppe Conte in Parlamento, introdotto attraverso la porta secondaria delle suppletive.Giuseppe Conte ha risposto elegantemente ai due affermando:Il seggio perpetuamente vacanteIronia della sorte, quel seggio proprio non riesce a trovare un suo candidato che lo rappresenti davvero e che sia espressione del territorio. Il primo a lasciarlo è stato Paolo Gentiloni nominato commissario Ue, quindi durante precedenti suppletive ecco giungere Roberto Gualtieri.E adesso il collegio Roma 1 resta ancora una volta orfano. Il 16 gennaio i cittadini di quell’area saranno chiamati a votare per l’ennesima volta un loro rappresentante alla Camera dei deputati.

