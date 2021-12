https://it.sputniknews.com/20211207/giannelli-associazione-nazionale-presidi-10mila-classi-su-400mila-in-dad-14075215.html

Grande attenzione da parte di enti, genitori e addetti del settore per quanto concerne l'andamento dei contagi nelle scuole.Il presidente dell'associazione nazionale presidi riporta il dato, evidenziando il fatto che siamo di fronte ad una tendenza positiva, se facciamo il paragone con lo stesso periodo di un anno fa.Anche se i numeri sono a favore degli studenti, resta alta l'attenzione sui contagi nelle scuole, settore che permane come "sorvegliato speciale".Sempre sul numero degli studenti finiti a studiare "a distanza", si era in questi giorni espressa la sottosegretaria al ministero dell'Istruzione Barbara Floridia:La Floridia riferisce poi che ad essere maggiormente in dad sono le classi del primo ciclo, "perché non hanno copertura vaccinale completa".Giannelli dal canto suo, riporta di aver esortato il generale Figliuolo ad intervenire in merito alle difficoltà riscontrate dalle asl nell'applicazione del protocollo del 3 novembre "che si basava su due prestazioni che dovevano essere compiute con grande celerità: il testing e il tracciamento dei contatti", finendo il suo intervento su Cusano Italia TV, al programma Res Publica, con un monito:In trasmissione è intervenuto anche l'immunologo Guido Forni, membro dell'accademia dei Lincei, il quale ha sottolineato quanto il successo dei vaccini, il fatto che in varie parti del mondo si sia riuscito in così breve tempo a mettere a punto vari sieri per contrastare il Covid-19, sia stato frutto della cooperazione internazionale, laddove poco dopo la prima diffusione del virus, erano stati gli enti cinesi stessi a fornire al resto del mondo il sequenziamento del genoma del virus stesso.Quando da studio riportano all'attenzione del presidente Giannelli alcune situazioni di contrasto avutesi tra genitori e presidi delle scuole in giro per l'Italia, il presidente dell'Anp risponde alla questione sollevata dicendo che (in tali situazioni) "i genitori in realtà se la prendono con il preside, che è in prima linea nel rapporto con l'utenza, vorremmo dire, e quindi si sorbisce magari i malumori, la scontentezza della cittadinanza".

