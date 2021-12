https://it.sputniknews.com/20211207/crolla-palazzina-in-provenza-francia-5-persone-rimaste-sotto-le-macerie-14072031.html

Crolla palazzina in Provenza, Francia. 5 persone rimaste sotto le macerie

Crolla palazzina in Provenza, Francia. 5 persone rimaste sotto le macerie

Un boato e poi il crollo, il piccolo paese a 50 chilometri da Marsiglia si sveglia di soprassalto nel cuore della notte. Ora è corsa contro il tempo per... 07.12.2021, Sputnik Italia

A Sanary-sur-Mer, in Provenza, Francia, è crollata una palazzina residenziale durante la notte. Ci sarebbero 5 persone probabilmente bloccate tra le macerie riporta Le Parisien.A causare il crollo della palazzina di tre piani una esplosione di cui ancora si ignora l’origine. I vigili del fuoco, che sono al lavoro per salvare le persone, hanno chiesto di evitare di passare nell’area portuale in cui si trova la palazzina crollata.Il numero di persone rimaste intrappolate tra le macerie è stato stabilito dai vigili del fuoco grazie alle testimonianze dei vicini di casa e grazie alla testimonianza delle 4 persone che sono state estratte e salvate dai soccorritori.Sanary-sur-Mer è una cittadina di 15 mila abitanti della Provenza. La palazzina si trova in un quartiere a non molta distanza dal porto.Sono 70 i vigili del fuoco accorsi sul posto per prestare soccorso alle vittime dell’incidente. Sul posto sono giunte anche le squadre specializzate nel recupero di persone rimaste sepolte sotto le macerie, con l’appoggio delle unità cinofile.

