Croazia: nesso tra morte uomo e somministrazione vaccino AstraZeneca

Croazia: nesso tra morte uomo e somministrazione vaccino AstraZeneca

L'Agenzia croata per i medicinali (HALMED) ha riferito che la morte di un cittadino dopo l'inoculazione del siero anti-Covid di AstraZeneca è associata ad un... 07.12.2021, Sputnik Italia

L'uomo è morto lo scorso marzo 12 giorni dopo che gli era stato somministrato il vaccino.L'esperta ha aggiunto che in questo caso particolare si tratta di "un caso di trombosi e trombocitopenia". La rappresentante dell'HALMED ha sottolineato allo stesso tempo che finora non ci sono stati decessi in Croazia a seguito degli effetti collaterali dei vaccini. Secondo le autorità locali, al 6 dicembre in un Paese da 4 milioni di abitanti sono state utilizzate circa 563mila dosi di AstraZeneca insieme ad altri sieri di produttori occidentali. Ci sono state 1.584 segnalazioni di effetti collaterali dopo la vaccinazione, la maggior parte, l'81%, sono state di lieve malessere, scomparso in pochi giorni, ha affermato il regolatore statale.

