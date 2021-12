https://it.sputniknews.com/20211207/bassetti-insiste-sicuramente-4-dose-di-vaccino-anti-covid-nel-2022-14078929.html

Bassetti insiste: "sicuramente" 4° dose di vaccino anti-Covid nel 2022

Bassetti insiste: "sicuramente" 4° dose di vaccino anti-Covid nel 2022

Secondo l'infettivologo ligure, "bisogna solo stabilire quando arriverà". 07.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-07T14:37+0100

2021-12-07T14:37+0100

2021-12-07T14:37+0100

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

matteo bassetti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0c/11712912_0:134:1800:1147_1920x0_80_0_0_46f9ab3eebe7a263768179e8c609452c.jpg

Intervenendo ad Agorà, Matteo Bassetti ha dichiarato che la terza dose di vaccino si configura come completamento del ciclo vaccinale primario contro il coronavirus, sostenendo che l'anno prossimo "sicuramente" ci sarà bisogno di una quarta dose.Bassetti ha ribadito che il vaccino protegge dalle ospedalizzazioni."Il problema non è quante, è come: il vaccino ci difende dalle ospedalizzazioni, se ci diranno di fare la quarta dose la faremo".Poi ha commentato l'introduzione del super green pass, rilevando come ci sia già un effetto positivo sul fronte della campagna vaccinale.Riguardo a come passare le feste di Natale, Bassetti è stato perentorio usando l'espressione "giù le mani" e rilevando che basteranno solo "alcune accortezze". Poi ha criticato ancora l'obbligo della mascherina all'aperto."Bisogna passare dall'obbligo alla consapevolezza: se vado in centro e c'è un assembramento, la metto. Come fanno gli italiani con senso di responsabilità. La mascherina serve a ridurre i contagi, di sicuro non salva la vita a nessuno. Le mascherine servono quando sono usate in maniera appropriata al chiuso e quando siamo vicino agli altri: è sbagliato dire che per obbligo devo mettere la mascherina se vado a passeggiare sul lungomare".

https://it.sputniknews.com/20211207/al-via-il-super-green-pass-e-record-di-certificati-scaricati-nelle-ultime-24-ore-13-milioni-14071215.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia, vaccinazione in italia, matteo bassetti